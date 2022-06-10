Karnı burnunda Demet Evgar'dan mayolu pozlar!
7,5 aylık hamile olan başarılı oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından siyah mayolu pozlarını paylaştı. Doğumuna haftalar kala eşiyle tatile çıkan Evgar, paylaştığı karelerle beğeni topladı.
Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı. Kız bebeği bekleyen oyuncu, şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapıyor.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 1,6 milyon takipçisi bulunan Demet Evgar, tatilinden kareleri paylaştı. Doğumdan önce dinlenmeye çekilen sevilen oyuncu, havuz başında verdiği mayolu pozları paylaşarak "Gündoğumu" notunu düştü.
Evgar'ın paylaşımına sessiz kalamayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Manzara güzel, sen en güzel" yorumunu yaptı.
Demet Evgar kimdir?
Demet Evgar (19 Mayıs 1980, Manisa), Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Manisa’da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.