Karısıyla basınca öldürüp cesedini 8 poşette yola attı! 'Karını da öldürseydin seni alnından öperdim'
ATV'de Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili şok sözler. Cesedi 8 parçaya bölünerek yol kenarına atılan Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın ilk duruşmadaki sözleri duyanların tüylerini diken diken etti.
ATV'de Müge Anlı'nın haftalarca ekranda tutarak çözülmesini sağladığı Süleyman Akbaba cinayetinin davasında şok gelişme. Alparslan Arslan, eşiyle evde bastığı Süleyman Akbaba'yı öldürdükten sonra cesedini parçalamış ve 8 ayrı poşet içerisinde TEM yolunun kenarına atmıştı. Katil zanlısı Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan'a ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Cesedi 8 parçaya ayrılan Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba sanık Alpaslan Aslan için “İlk önce öldürmeyi seçmeyecekti. Ya da madem Süleyman’ı öldürdü, karısını da öldürecekti" dedi.
İstanbul’da Alpaslan Aslan, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Süleyman Akbaba’yı 10 Temmuz 2020’de önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından cesedi parçalara ayırıp 8 ayrı poşete koydu. Ertesi gün de poşetleri yol kenarına attı.
Tutuklanan Alpaslan Aslan hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan hakkında ise ‘tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da suç delillerini yok etme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Karını da öldürseydin alnından öperdim
Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya öldürülen Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın sözleri damgasını vurdu. Birsen Akbaba'nın sözlerini duyanlar donup kaldı.