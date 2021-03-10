Karısıyla basınca öldürüp cesedini 8 poşetle yola attı! Eşinden şok sözler

ATV'de Müge Anlı'nın haftalarca ekranda tutarak çözülmesini sağladığı Süleyman Akbaba cinayetinin davasında şok gelişme. Alparslan Arslan, eşiyle evde bastığı Süleyman Akbaba'yı öldürdükten sonra cesedini parçalamış ve 8 ayrı poşet içerisinde TEM yolunun kenarına atmıştı. Katil zanlısı Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan'a ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Cesedi 8 parçaya ayrılan Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba sanık Alpaslan Aslan için “İlk önce öldürmeyi seçmeyecekti. Ya da madem Süleyman’ı öldürdü, karısını da öldürecekti" dedi.