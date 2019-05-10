Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı, kiralık katile öldürtmüş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüpheli Bahattin Madak, eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin Madak, cinayet planı yaptı. Ev ve işyeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer Vesek ile bir araya gelen Bahattin Madak, miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer Vesek'ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer Vesek, bu teklifi kabul ederken, Bahattin Madak da eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü eşi Bahattin Madak'a gösterdi. Bahattin Madak, eşini eve bıraktıktan sonra Ömer Vesek'e haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer Vesek, pazar içerisinde takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Vesek kaçtı."