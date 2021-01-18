Karısının ve üvey oğlunun seslerini duyan koca şok oldu! Rezaleti paylaştı tepki yağdı
35 yaşındaki kadın, üvey oğluyla yaşadıklarını canlı yayında itiraf etti. Genç kadının itirafları herkesi şok ederken kadına tepki yağdı.
Rus internet fenomeni Marina Balmasheva, son aylarda dünyada en çok konuşulan kadınlardan biri oldu. Bunun sebebi ise herhangi bir başarısı değil. Fenomenin yaptıkları tüm dünyadaki hayranlarından tepki çekti.
Rusya’da yaşayan Instagram fenomeni Marina Balmasheva geçen yıl Instagram hesabından, üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu açıklamıştı.
Kilo verme macerasını sosyal medya hesabından paylaşarak şöhrete kavuşan kadın, bu skandal açıklamasından sonra kendini dünyanın dört bir yanından takipçilerinin eleştiri oklarının hedefinde buldu.
35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulunmuştu.