Karısını uçurumdan atıp parasıyla şehir şehir ülke ülke tatil yaptı! Bir de o anları paylaştı

7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Hakan Aysal'ın (40) tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı. Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyi tatillerde acımadan yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu yüzünden okunuyor. Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton otelinde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.