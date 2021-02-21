Karısını uçurumdan atıp parasıyla şehir şehir ülke ülke tatil yaptı! Bir de o anları paylaştı
İSTANBUL'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldüren katil koca şok etmeye devam ediyor. Katilliği 2.5 yıl sonra ortaya çıkan Hakan Aysal'ın (40) tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.
7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Hakan Aysal'ın (40) tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı. Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyi tatillerde acımadan yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu yüzünden okunuyor. Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton otelinde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti.
Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü ortaya çıkan Aysal 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Katil kar tatilinde
Hakan Aysal eşinin ölümünün üzerinden iki ay geçtikten sonra Türkiye turuna başladı. İlk olarak Aydın'ın gözde tatil beldesi Kuşadası'na giden Aysal, 23 Ağustos 2018'de Yoncaköy sahilinde gece balık tutarken paylaştığı fotoğrafta gülümserken son derece mutlu görünüyor.