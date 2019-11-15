Karısını 21 yerinden bıçakladı! Mahkemede onu seviyorum diyerek şoke etti
Antalya'da, eski eşi Ayşe Seyidoğlu’nu 21 yerinden bıçakladıktan sonra yakalanan ve mahkemede ‘hala onu seviyorum’ diyen sanığın sözleri, eski eşini sinir krizine soktu.
Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Karayolları'nda memur olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu (48), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı.
Bu sırada 6 ay önce boşandığı eski eşi N.S., arkasından gelip Ayşe Seyidoğlu'nun ağzını tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan eski eş N.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkemede bıçağın ucuyla öldürmemek amacıyla vurdum diyen N.S. beni eve almadı aç ve sefil kaldım ondan dolayı yaptım onu hala seviyorum dedi.
Ayşe Seyidoğlu ise bütün bunların yalan olduğunu ona işkence ettiğini ve vurup vurup bayılttığını daha sonra soğuk suyla uyandırdığını iddia etti. Gelirime el koydu, oğlumu öldürmekle tehdit etti diyen Seyidoğlu