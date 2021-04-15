Karısından dayak yiyen Muammer sevindi! Esra Erol, Tanzanya'dan müjde verdi
Esra Erol programına katılan ve eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, Tanzanya'dan müjdeli haber aldı.
Esra Erol programına katılan ve eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Canlı yayına katılıp 'Eşimden dayak yemekten bıktım' diyen Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili işte yeni gelişmeler...
Esra Erol’un programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. Türkiye’nin konuştuğu Muammer'in bu kez yüzü güldü. Kastamonu'dan gelen aile, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı yüzünden izleyicilerin kafasını hayli meşgul ediyor.
Muammer Güzel, kaybolan eşi Gülhan Güzel'i bulmak için programa çıktı. Ama asıl niyeti ondan boşanmaktı çünkü eşinden şiddet görüyordu.
Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dayak yiyen Muammer, sorunun kıskançlık olduğunu söyleyerek "Beni herkesten kıskanıyordu" dedi.