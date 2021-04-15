Esra Erol’un programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. Türkiye’nin konuştuğu Muammer'in bu kez yüzü güldü. Kastamonu'dan gelen aile, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı yüzünden izleyicilerin kafasını hayli meşgul ediyor.