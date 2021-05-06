Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı Esra Erol'da şok eden mesaj: Hamileyken bile...
ATV'de ekrana gelen Esra Erol programında ortaya çıkan yasak herkesi şaşkına çevirdi.
Dün Esra Erol’da yine herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu’nun komşuları Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit’e kaçtığını söyledi.
Orhan, eşi Sibel’in daha önce de 3 kere evden kaçtığını hamileyken başka komşusuna göz diktiğini söyleyince herkesi şoke etti. Yaşanan olayın ardından dün karı koca canlı yayında yüzleşti.
Orhan Küçükşahinoğlu karısı hamileyken de başka komşusuyla ilişki yaşadığını iddia etti.
Sibel Küçükşahinoğlu, en küçüğü 4, 8, 9 ve 15 yaşlarında olan 4 çocuğunu 10 Nisan günü 'işe gidiyorum' diyerek evde bırakıp ortadan kayboldu.