Karısı 'kardeşim' deyip eve gelen adamla kaldı her şeyi itiraf etti! Esra Erol şaştı kaldı

Reytinglerde dizileri fark atarak zirve yarışında olan Esra Erol'un dünkü yayınına katılan Ercan Bey herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Elini bile tutmadığı karısı ile 20 gün aynı evde kaldı. İşlerin karıştığı her şey o andan itibaren başladı.