Karısı Christian Eriksen'i takım arkadaşıyla aldattı mı? İhanet iddiasına yanıt
Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen, eşi Sabrina Kvist'in kendisini Jan Verthongen ile aldattığı iddiaları hakkındaki ilk kez konuştu.
Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı maçta Bayern Münich’e 7-2 yenilen Tottenham yerden yere vuruldu. Eleştirilerle birlikte takım içinde aldatma skandalının yaşandığı ve oyuncuların performansının bu yüzden çok kötü olduğu iddia edildi.
Tottenham Hotspur'un 32 yaşındaki Belçikalı stoperi Jan Vertonghen'in takım arkadaşı Christian Eriksen'in hayat arkadaşı Sabrina Kvist ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta bu skandal üzerine takımın İngiliz golcüsü ve kaptanı Harry Kane'in Jan Vertonghen'i soyunma odasında tartaklandığı öne sürüldü.
İddiaların İngiliz medyasında geniş yer bulması üzerine Tottenham Hotspur'un yıldızı Eriksen sessizliğini bozdu.
Eriksen, söz konusu haberi yayan Twitter paylaşımını alıntılayarak "Saçmalık" ifadesini kullanırken Vertonghen de takım arkadaşına uyuyan adam ve kalp emojileriyle yanıt verdi.