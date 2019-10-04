Karısı Christian Eriksen'i takım arkadaşıyla aldattı mı? İhanet iddiasına yanıt

Tottenham Hotspur'un 32 yaşındaki Belçikalı stoperi Jan Vertonghen'in takım arkadaşı Christian Eriksen'in hayat arkadaşı Sabrina Kvist ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta bu skandal üzerine takımın İngiliz golcüsü ve kaptanı Harry Kane'in Jan Vertonghen'i soyunma odasında tartaklandığı öne sürüldü.