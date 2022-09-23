Karında oğlunun bebeğini taşıyor! Akıllara durgunluk veren olay
ABD'de 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ve gelininin 5. çocuklarına hamile kaldı. Gelini hayati tehlike geçirdiği için hamile kalamayınca, 56 yaşındaki kadın gelininin yumurtaları ve oğlunun spermleriyle döllenen bebeğe hamile kaldı.
ABD'nin Utah eyaletinde bir anne, oğlunun ve eşinin 5. çocuğunu taşıyor. ABD medyasının aktardığına göre 56 yaşındaki Nancy Hauck, oğlu Jeff ve eşi Cambria'nın 5. çocuğunu taşımak için gönüllü oldu. Cambria'nın hayati tehlike nedeniyle histerektomi geçirdikten sonra hamile kalamadığı belirtildi.
Habere göre zaten dört çocuğu olan çift, yeni bir çocuk sahibi olmak istediklerini söylediğinde Nancy, torununa taşıyıcı annelik yapmak için gönüllü oldu.
Nancy, son hamileliğinin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen doktorların taşıyıcı annelik yapmasına yeşil ışık yaktığını söyledi.
SWNS'e konuşan Jeff, "Böyle başkalarının iyiliğini düşünen ve bizi seven bir annemiz olduğu için; böyle bir fedakarlık yaptığı için minnettarım" dedi.