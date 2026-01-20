Karın terkettiği İstanbul'da yağmur 7 ilde ise yoğun kar var! İşte uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün doğuda kar batıda yağmur var. Kar yağışının terk ettiği İstanbul'da yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."