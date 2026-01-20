BIST 12.771
Karın terkettiği İstanbul'da yağmur 7 ilde ise yoğun kar var! İşte uyarılar

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcaklık batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış beklenirken Giresun'dan Artvin'e uzanan kesimde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. 7 kent içinse 'sarı' kodlu kar alarmı verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Karın terkettiği İstanbul'da yağmur 7 ilde ise yoğun kar var! İşte uyarılar - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün doğuda kar batıda yağmur var. Kar yağışının terk ettiği İstanbul'da yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."

Karın terkettiği İstanbul'da yağmur 7 ilde ise yoğun kar var! İşte uyarılar - Resim: 2

KAR BU İLLERDE ETKİLİ OLACAK
Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari; Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Muş’un doğusunda kar yağışlarının etkili olması beklenirken; Giresun’un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olacak kar yağışlarının yoğun olması tahmin edildi.

Karın terkettiği İstanbul'da yağmur 7 ilde ise yoğun kar var! İşte uyarılar - Resim: 3

DONA DİKKAT!
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Karın terkettiği İstanbul'da yağmur 7 ilde ise yoğun kar var! İşte uyarılar - Resim: 4
