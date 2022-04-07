Karın ağrısı şikayetiyle gitti İçinden çıkanlar dehşete düşürdü ekmekle birlikte yutmuş

Aslında yabancı cisim bizim güncel grafiğimizde sık karşılaştığımız bir durum değil, fakat nadir de olsa görebildiğimiz bir patoloji. Biz de bunun üzerine ayrıntılı değerlendirmeler ve tetkikler yaptık. Sonrasında 2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük. Bunun üzerine hastanın şikayetlerinin de artması üzerine, ameliyat kararı verdik.