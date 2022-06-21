Karı koca bıçak altına yattılar! Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in son halini görenler gözlerine inanamadı
Son zamanlarda ayrılık haberleri ile gündemden düşmeyen, sunduğu sabah programı ile adından söz ettiren, şarkıcı, sunucu Seda Sayan, en son eşinin soyadını kullanmamak için dava açmıştı. Kriz iddialarına yanıt veren Sayan" Soyadına kurban olurum" diyerek olaya son noktayı koymuştu. Çok sayıda estetik operasyon geçiren Sayan eşi Çağlar Ökten için de kolları sıvadı. Ünlü çift soluğu estetik merkezinde aldı..
Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri ile gündeme bomba gibi düşen sunduğu sabah programı ile adından söz ettiren, şarkıcı, sunucu Seda Sayan, en son eşinin soyadını kullanmamak için dava açmış sonrasında kriz iddialarına yanıt vererek "Soyadına kurban olurum" demişti. Olaya son noktayı koyan Sayan eşi Çağlar Ökten ile beraber soluğu estetik merkezinde aldı. Sultan silikonlarını yeniletirken, Ökten de saç ektirdi. Ökten'in son halini görenler gözlerine inanamadı...
Estetik kervanına soktu
Yaptığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan, kendinden 17 yaş küçük eşini de estetik kervanına soktu. Beraber estetik yaptıran Seda Sayan -Çağlar Ökten'in o hallerini gören gözlerine inanamadı.
Estetik operasyon geçirdiler
Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten ile 7. evliliğini yapan şarkıcı Seda Sayan, eşi ile birlikte estetik yaptırdı.
Eşi için de kolları sıvadı
Çok sayıda estetik operasyon geçiren Seda Sayan 20 yaş gençleşirken, eşi için de kolları sıvadı.