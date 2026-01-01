BIST 11.262
Kargo firması sorumlusunun öldürülmesi olayında yeni gelişme

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kargo firmasının şube müdürünün tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, 30 Aralık'ta bir kargo şirketinin 80. Yıl Bulvarı'ndaki şubesinin müdürü Kamil Çelik'i (31) tabancayla öldürüp kaçan zanlının kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, firari cinayet zanlısı Mehmet Fırat Y'yi (20) merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yakaladı, olaya karıştığı iddia edilen şüpheli Ömer D'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kargo şubesinde Mehmet Fırat Y. tarafından tabancayla yaralanan Kamil Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Çelik'in, şüphelilerin kargolamak istediği kolilerde kaçak sigara olduğunu görmesinin ardından polise ihbarda bulunması nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

