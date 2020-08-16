'Kargaşa Timi' sokağa çıktı! İsrail uçakları Gazze'ye havadan saldırdı

Kendilerine "gece kargaşa timi" adını veren Filistinli gençler, Gazze'nin doğu sınırında araç lastiği yaktı ve sınırdaki tellerin olduğu alana ses bombası attı. İsrail askerleri ise sınırda gösteri yapan gençlere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.