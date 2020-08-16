'Kargaşa Timi' sokağa çıktı! İsrail uçakları Gazze'ye havadan saldırdı
Filistinli gençlerden oluşan 'Kargaşa Timi' yeniden eylemlerine başladı. İsrail uçakları gece boyu Gazze'deki bazı hedefleri havadan bombaladı...
Gazze'de onlarca Filistinli gencin 10 aylık bir aradan sonra İsrail sınırında kendilerine "gece kargaşa timi" adını veren Filistinli gençlerin yeniden başlattığı gece gösterilerinde 2 kişi yaralandı. Gösterilerin ardından İsrail savaş uçakları Gazze'yi havadan bombaladı.
Kendilerine "gece kargaşa timi" adını veren Filistinli gençler, Gazze'nin doğu sınırında araç lastiği yaktı ve sınırdaki tellerin olduğu alana ses bombası attı. İsrail askerleri ise sınırda gösteri yapan gençlere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin karnından diğerinin ise bacağından yaralandığı belirtildi.
"Gece kargaşa timi" adı altında bir araya gelen gençler, Gazze-İsrail sınırında geceleri araç lastiği yakıp ses bombaları atarak İsrail ordusunu ve Yahudi yerleşimcileri rahatsız etmeyi hedefliyor.