Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'yu hiç böyle görmediniz herkes onu konuştu
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim'de Suzan'ı oynayan Ahu Yağtu, Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu.
Televizyon ekranlarında son bulan dizilerin yerini yenileri doldurmaya devam ediyor. Son zamanlarda başlayan dizilerden ilgiyle izlenenlerden biri de ATV'nin dizisi Kardeşlerim oldu. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.
FOX TV'de geçtiğimiz yıllarda yayımlanan Kadın dizisindeki Pırıl karakterinin ardından Ahu Yağtu, televizyon ekranlarına Kardeşlerim dizisiyle dönünce hayranlarını epey sevindirdi. Uzun bir süre ekranlarda yer almayan Yağtu, Kardeşlerim dizisiyle bomba bir dönüş yakaladı.
Kardeşlerim dizisinde Suzan karakteriyle Ahu Yağtu, kocasından bulamadığı sevgiyi dışarıda arayan, kırılgan ve duygusal bir kadına hayat veriyor.
34 yaşındaki oyuncu gerçek hayatta ise binleri peşinden sürüklüyor. Instagram'da binlerce takipçisi olan güzel oyuncu, zaman zaman pozlarıyla adından söz ettiriyor.