Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'yu hiç böyle görmediniz herkes onu konuştu

Televizyon ekranlarında son bulan dizilerin yerini yenileri doldurmaya devam ediyor. Son zamanlarda başlayan dizilerden ilgiyle izlenenlerden biri de ATV'nin dizisi Kardeşlerim oldu. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.