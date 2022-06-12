Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un sakalları çıktı! Sakallı fotoğraf paylaşımı olay oldu
Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, dizi sezon finali yaptıktan sonra tatile çıktı. Instagram hesabından tatile çıktığını "Çil sezonu açılmıştır" notuyla duyuran Atasoy'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun, çenesinde çıkan sakallar takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Şengül karakteriyle konuşulan ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, en son yaptığı sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini çok şaşırttı.
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Sevilen oyuncu Fadik Sevim Atasoy'un çenesindeki sakallar dikkatlerden kaçmadı.
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Fadik Sevim Atasoy'un yaptığı paylaşım hayranlarını şaşırtırken, ünlü oyuncunun rol aldığı dizi, Kardeşlerim 56. sezon finali bölümü ile ekranlara ara verdi.
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Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan Fadik Sevim Atasoy, doğal güzelliği ile dikkatleri çekiyor.
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