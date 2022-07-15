Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan Barcelona'da vücut şovu!
Ekranların fenomen dizisi "Kardeşlerim" de Doruk karakterine hayat veren, yakışıklılığı ile gençlerin gözdesi olan Onur Seyit Yaran oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Sevilen dizinin İspanya'da yayınlanmasıyla adını geniş kitlelere adını duyuran Yaran geçtiğimiz gün programa konuk olarak katılmak için Barcelona'ya uçtu. Yakışıklı oyuncu program öncesi plajda denizin, güneşin tadını çıkardı. Yaran fit vücudu ile dikkat çekerken, İspanyolların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Ekranların sevilen dizisi "Kardeşlerim" de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran başarılı performansı ile adını milyonlara duyurmuştu. Dizinin İspanya'da yayınlanmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yaran geçtiğimiz gün programa konuk olarak katılmak için Barcelona'ya uçtu. Program öncesi plajda denizin, güneşin tadını çıkaran yakışıklı oyuncuya İspanyollar yoğun ilgi gösterdi...
Berselona'ya uçtu
Konuk olduğu program öncesinde Barselona’da plaja giden Yaran, deniz tadını çıkardı. Plajda genç oyuncuyu gören İspanyollar, kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.
Vücut şovu dikkat topladı
“Kardeşlerim” dizisiyle İspanya’da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede büyük ilgi gördü. Barselona’da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.
Hayran kitlesi oluştu
Onur Seyit Yaran, “Kardeşlerim” dizisinin İspanya’da yayınlanmasıyla ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. Oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi.