Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan Barcelona'da vücut şovu!

Ekranların sevilen dizisi "Kardeşlerim" de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran başarılı performansı ile adını milyonlara duyurmuştu. Dizinin İspanya'da yayınlanmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yaran geçtiğimiz gün programa konuk olarak katılmak için Barcelona'ya uçtu. Program öncesi plajda denizin, güneşin tadını çıkaran yakışıklı oyuncuya İspanyollar yoğun ilgi gösterdi...