Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan iş ilanına gelen 'maaş' eleştirilerine yanıt

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı verdi. Nalçakan, işlerinde kendisine yardımcı olması için aradığı kişi de birçok kriter sıraladı. Oyuncu, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan yardımcısına 5.500 TL maaş verecek.