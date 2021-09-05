Kardeşlerim'de yeni sezon bombası patladı ATV'ye bakın kim geldi
ATV'nin en çok izlenen dizisi olan, reytinglerde tüm rakiplerini silip geçen dizi Kardeşlerim'in 2. sezonu için geri sayım başladı dizi 11 Eylül'de hayranları ile buluşacak. Süprizlerle yeni sezona başlayacak olan diziye katılan bir isim var ki bomba...
ATV'de birinci sezonu ile reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizisi Kardeşlerim'den güzel haber geldi. Dizinin sabırsızlıkla beklenen 2. sezonu için geri sayım başladı ve yeni sezonun ilk fragmanı büyük ses getirdi. Kardeşlerim dizisinin 2. sezonu 11 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in acılarla dolu hikayesinin anlatıldığı dizi aslında ABD yapımı "Six Feet Under" dizisinin Türkiye uyarlaması. Dramın dozunun giderek arttığı dizinin final sahnesi seyircinin kafasında soru işaretleri bırakarak şok eden bir sahne ile bitmişti.
Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgın Çoşkun, Gözde Türker gibi genç isimlerinde yanı sıra kadroda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi isimler de yer alıyor. Son olarak dizinin kadrosundan Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek’in ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Yeni sezonda dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil oldu. Nazlı Can Çetin, Eren Ören ve Nilsu Yılmaz’ın ikinci sezonda kadroda yer alacağı bilgisi daha önce duyurulmuştu ve bu gelişme dizinin hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.