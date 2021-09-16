Kardeşlerim Yasak Elma Masterchef İçimizden Biri Esra Erol'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
15 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Yasak Elma, İçimizden Biri, Esra Erol'da, Kardeşlerim'i hüsrana uğrattı.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim tekrar bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı.
Başrollerinde Bora Akkaş, Özge Yağız, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Benian Dönmez ve Renan Bilek yer aldığı İçimizden Biri reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Burcu ve Mustafa'nın ilk eleme adayları olarak belirlendiği yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım üyeleri Tayland mutfağından yemekleri yapmak için önlük giydiği Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Rüveyda’nın bir karar verdiğini söylerken Rüveyda ailesinin kendisine teklif sunduğunu, İzmit’te annesi kendisi ve kardeşi ile beraber yaşayacaklarını açıkladığı Esra Erol'da reytinglerde hüsrana uğradı.