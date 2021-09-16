Kardeşlerim Yasak Elma Masterchef İçimizden Biri Esra Erol'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Burcu ve Mustafa'nın ilk eleme adayları olarak belirlendiği yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım üyeleri Tayland mutfağından yemekleri yapmak için önlük giydiği Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.