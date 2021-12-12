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Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

11 Aralık 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.

Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabaladığı Kardeşlerim reytingde zirveyi kaptırdı.

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Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Zeliha'nın gelişiyle bütün dengeler değişir. Ezo için hayat bambaşka bir hal aldığı Elkızı reytingde umduğunu bulamadı. 

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Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.

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Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen program reytinglerde ilk 10'a giremedi.

İşte cumartesi günü reytingleri...

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