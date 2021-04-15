Kardeşlerim dizisinin Harika'sı müjdeyi duyurdu Gözde Türker tarih bile verdi
Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, Emirgan'da objektiflere takıldı. Müjdeli haberi tarihiyle beraber duyurdu.
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker, yürüyüş yaptığı Emirgan sahilinde basın mensuplarının objektifine takıldı. Gazetecileri kırmayan Türker, kısa bir sohbet etti.
Türker, dizi hakkında ''Dizi muhteşem gidiyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Her şey yolunda çok yoğun bir tempomuz var. Pandemi içinde mesleğimizi yapabilmemiz benim ve ekip arkadaşlarım için büyük bir şans'' dedi.
Harika karakterini severek canlandırdığını söyleyen Gözde Türker, şunları söyledi:
'''Kötü bir karakter ama alt hikayesi çok dolu olduğu için hayattan bir sürü şey barındırıyor. Ön yargılı davrandığımız insanların arkasında aslında bir sürü hikayeler yatıyor.''
''Benim için bir oyuncu olarak bunu ortaya çıkarmam beni mutlu ediyor. Kötü bir karakter olmasına rağmen seyircilerden çok güzel yorumlar alıyorum.''