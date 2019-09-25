Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

DİYARBAKIR ’da 3 ay önce yüzmek için girdiği nehirde boğularak hayatını kaybeden kardeşinin acısına dayanamayan ağabey, cesedin bulunduğu yerde kayboldu. Sualtı arama kurtarma ekipleri, şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Muhammed Özcan'ın ağabeyi Ramazan Özcan, iddiaya göre kardeşinin sürekli rüyasına girdiğini çevresine anlattı.



Kardeşinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Özcan'dan sabah saatlerinden beri haber alamayan ailesi, arama çalışmaları sonrası Özcan'a ait arabayı kardeşinin cansız bedenin çıkarıldığı yerde buldu. Ayak izlerini takip eden aile, Ramazan Özcan’ın nehre atlamış olma ihtimali nedeni ile durumu 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.



İnceleme başlatıldı

Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası herhangi bir ize ulaşılamaması üzerine bölgeye sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, botlarla nehirde arama çalışmasına başladı. Ramazan Özcan’a ulaşamayan ekipler havanın kararması sonrası çalışmalarına yarın sabah saatlerinde başlamak üzere ara verdi. Özcan’ın yakınlarının nehir kenarındaki çaresiz bekleyişi sürerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.