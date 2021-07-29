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Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...

Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın kuzeni Ozan Ebcin de hayatını kaybetti.

Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Kardeşinin vefatıyla büyük bir şok yaşayan Alişan, aldığı ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

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Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...

Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi. 

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Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...

Selçuk Tektaş'ın cenazesine de katılmıştı

Ozan Ebcin, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.

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Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.

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