Kardeşini kaybeden Alişan bir vefat ile daha yıkıldı! Bu kez kuzeni...
Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın kuzeni Ozan Ebcin de hayatını kaybetti.
Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Kardeşinin vefatıyla büyük bir şok yaşayan Alişan, aldığı ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.
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Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
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Selçuk Tektaş'ın cenazesine de katılmıştı
Ozan Ebcin, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.
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Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.
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