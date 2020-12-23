Kardeşi sayesinde başladı köşeyi döndü! Muş'ta bıldırcın yumurtası zengin etti
MUŞ'ta kardeşinin gelişimi için 8 bıldırcın alan Mücahit Elçi, bu sayede çiftlik kurdu. Genç adam, sayıları 500'e ulaşan bıldırcınlarla günde 200 yumurta kazanıyor.
Hasköy ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşayan Nejmiye- Şefik çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Mücahit Elçi, prematüre olarak dünyaya gelen kardeşinin gelişimi için bıldırcın yumurtasının faydalı olduğunu öğrendi. Elçi, cep harçlığıyla 8 bıldırcın alarak yumurtalarını çiğ olarak kardeşine yedirmeye başladı.
Kardeşinin içmediği yumurtaların sayısının artması üzerine kuluçka makinesi aldı.
Kısa sürede 500'e ulaştı: Kuluçka makinesinde 17 gün beklettiği yumurtalardan yeni bıldırcınlar elde eden Mücahit Elçi, kuş sayısını bir anda 500'e çıkardı.
Elçi, günde ürettiği 200 yumurtadan kardeşi Ayaz için bir miktar ayırdıktan sonra kalanını satmaya başladı.