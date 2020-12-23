Kardeşi sayesinde başladı köşeyi döndü! Muş'ta bıldırcın yumurtası zengin etti

Hasköy ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşayan Nejmiye- Şefik çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Mücahit Elçi, prematüre olarak dünyaya gelen kardeşinin gelişimi için bıldırcın yumurtasının faydalı olduğunu öğrendi. Elçi, cep harçlığıyla 8 bıldırcın alarak yumurtalarını çiğ olarak kardeşine yedirmeye başladı.