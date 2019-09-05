Kardeş Çocukları yeni sezonda ilk bölümü yayın tarihi belli oldu!

Kardeş Çocukları yeni sezon bölümleri heyecanla beklenirken dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon bölümü başlama tarihi belli olan dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer alıyor. Ayrıca dizinin yeni sezonu için yeni bir isimde kadroya katıldı. Peki Kardeş Çocukları yeni sezon ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? İşte Kardeş Çocukları ile ilgili son gelişmeler...