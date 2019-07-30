Kardeş Çocukları transferi bitirdi Star TV'de yeni sezona damga vuracak
Star TV'de yayınlandığı ilk sezonuyla milyonların beğenisini kazanan Kardeş Çocukları adlı diziye, yeni sezonda ünlü bir oyuncunun 'Adnan' karakteriyle dahil olacağı öğrenildi.
Başrollerinde yıldızları bulunduran Kardeş Çocukları'nın yeni sezonu merakla beklenirken, oyuncu kadrosu genişletilmeye devam ediyor. Son olarak 2. sezonuyla Eylül ayında Star TV ekranlarında başlaması beklenen diziye kötü bir karakterin dahil olacağı öğrenildi.
Kısa süre içinde final yapan 8. Gün adlı dizide rol aldıktan sonra ekranlara veda eden Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizide ünlü isim, 'Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.
Öte yandan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kardeş Çocukları'nın 2. sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken, diziyi yeni sezonunda başarılı yönetmen Çağatay Tosun yönetecek.
Peki dizinin yeni ismi Cem Davran kimdir?: Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde tiyatrocu Mehmet Davran’ın ikinci oğlu olarak Kasımpaşa’da dünyaya geldi. Annesinin adı Ayfer Naciye. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunudur.