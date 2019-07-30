Kardeş Çocukları transferi bitirdi Star TV'de yeni sezona damga vuracak

Başrollerinde yıldızları bulunduran Kardeş Çocukları'nın yeni sezonu merakla beklenirken, oyuncu kadrosu genişletilmeye devam ediyor. Son olarak 2. sezonuyla Eylül ayında Star TV ekranlarında başlaması beklenen diziye kötü bir karakterin dahil olacağı öğrenildi.