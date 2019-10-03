Kardeş Çocukları dizisinin yıldızı Nur Fettahoğlu tuvalet akımına uydu poz verdi
Kardeş Çocukları dizisinin yıldızı Nur Fettahoğlu, sosyal medyada başlayan bir tuhaf akıma uyup tuvaletten pozunu paylaştı.
Kardeş Çocukları dizisi ile yeniden ekranlara dönmüşken dizinin final kararı ile hayranlarını üzen Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'da başlayan tuhaf bir akıma katıldı. Instagram'da başlayan tuvaletten poz verme akımı nedeniyle Fettahoğlu, takipçilerini ikiye böldü.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Nur Fettahoğlu, 1,4 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım ile bazı takipçilerinin beğenisini kazanırken bazılarının ise kendisini eleştirmesine neden oldu.
Fettahoğlu, Instagram akımına uyarak paylaştığı tuvalet pozunu, ''Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer'' diyerek paylaştı.
Fettahoğlu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Namus bekçileri gelmeden beğenin" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Ne gerek var böyle bir fotoğrafa" ifadelerini kullandı.