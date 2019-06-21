Kardashian ailesi tatilde! Kim Kardashian'ın sade güzelliği ise şaşırtıcı
Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Kim Kardashian'ın sade güzelliği ise gözlerden kaçmadı.
Kim ve Kourtney Kardashian çocuklarıyla birlikte Costa Rica'da tatil yapıyor. İki kardeşin yanında yine Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası bir dönem seks bağımlısı olduğu için de tedavi gören Scott Disick var.
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Her zaman dikkat çekmeyi seven Kim Kardashian siyah bir bikiniyle ve sade görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Kim'in plajda takıldığı saatlerde gözlerden kaçmayan detay ise; 38 yaşındaki realite yıldızının sık sık kalçalarını kapatmaya çalışmasıydı.
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Kourtney Kardashian gümüş pırıltılar taşıyan tek omuzlu bir bikini seçerken Kim sade ve hiçbir detayı olmayan siyah, üçgen bikinileriyle denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
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Kim Kardashian, bu tatilinde de her zamanki gibi oldukça seksi ancak sade görünmeyi seçmiş.
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