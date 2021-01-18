Karda sütyenle Hande Erçel önce paylaştı sonra sildi şortuyla pozu da olaydı

Hal böyle olunca hiçbir paylaşım gözlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz gün Sen Çal Kapımı oyuncusunun Instagram'da fotoğraf paylaşmasındaki ayrıntının kimsenin gözünden kaçmamıştı. Erçel'in son paylaşımı da silse de olay yarattı.