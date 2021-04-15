Karaya oturan kayıklar sular altında! Sapanca Gölü'nde son durum: Su seviyesi yükseldi
SAKARYA'da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde sular yükselmeye başladı.
Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, sular yükselmeye başladı.
Etkisini gösteren karın erimesi ve son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte gölün seviyesi 31.4 metreye yükseldi.
Daha önceki zamanlarda suların çekilmesi ile birlikte karaya oturan kayıklar, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte göl ile buluştu.
Bazı kayıklar ise suyun altında kaldı. Gölün doluluk oranını görünce sevindiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Çakar, gölün bu denli yükselmesi sonrasında vatandaşlara suyun daha dikkatli kullanılması gerektiği ve gölün kirletilmemesi konusunda çağrıda bulundu.