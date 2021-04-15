Bazı kayıklar ise suyun altında kaldı. Gölün doluluk oranını görünce sevindiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Çakar, gölün bu denli yükselmesi sonrasında vatandaşlara suyun daha dikkatli kullanılması gerektiği ve gölün kirletilmemesi konusunda çağrıda bulundu.