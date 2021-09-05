Karavanı kahve dükkanı yaptı, hem tatil yapıyor hem para kazanıyor

Birçok işte çalışan ve çalıştığı işten ayrılıp Türkiye’yi gezmeye karar veren Fatih Baran Akyüz, ilk başlarda sırtına çanta takıp yollara düştü. Daha sonra gezisine aldığı karavanla devam eden gezgin, 3 yıl önce eski bir otobüs alıp bunu hem karavan hem de iş yeri olarak 500 bin lira harcayarak yeniden tasarlattırdı.