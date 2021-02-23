Kararını verdi! Sergen Yalçın yeni sözleşme teklifini kabul etti

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon lira yeni maaş teklifini kabul etti.

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Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim, 48 yaşındaki teknik adamın ve takımın performansından oldukça memnun.

2+1 yıllık sözleşme

Beşiktaş yönetimi, dün öğle saatlerinde yapılan idmanın ardından Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirerek belirledikleri teklifi iletti. 2+1 yıllık anlaşma süresi ve 10 milyon liralık yeni maaş konusunda yönetime olumlu yanıt veren başarılı teknik direktörle kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.

"Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım"

Toplantıda söz alan Sergen Hoca'nın, “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Bu oyunumuzu şampiyonlukla taçlandırmamız şart. Sezon sonuna kadar futbolcuların primlerini ve ödemelerini eksiksiz yapalım. Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım.” dediği öğrenildi.