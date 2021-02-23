BIST 1.528
DOLAR 7,05
EURO 8,57
ALTIN 409,27
HABER /  SPOR

Kararını verdi! Sergen Yalçın yeni sözleşme teklifini kabul etti

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon lira yeni maaş teklifini kabul etti.

Abone ol

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim, 48 yaşındaki teknik adamın ve takımın performansından oldukça memnun.

2+1 yıllık sözleşme
Beşiktaş yönetimi, dün öğle saatlerinde yapılan idmanın ardından Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirerek belirledikleri teklifi iletti. 2+1 yıllık anlaşma süresi ve 10 milyon liralık yeni maaş konusunda yönetime olumlu yanıt veren başarılı teknik direktörle kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.

"Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım"
Toplantıda söz alan Sergen Hoca'nın, “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Bu oyunumuzu şampiyonlukla taçlandırmamız şart. Sezon sonuna kadar futbolcuların primlerini ve ödemelerini eksiksiz yapalım. Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım.” dediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Berat Albayrak'a doğum günü hediyesi ne oldu?
Özel okul ücreti ne kadar geri iade edilecek son haber geldi?
Gustavo'suz Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor
Beşiktaş’ta Ghezzal ve Montero sevinci
Kahramanmaraş'ta yolda 20 bin lira buldu! Sahibi bakın ne kadar ödül verdi
İtalyanlar Taylan Antalyalı için sıraya girdi! En ciddisi Milan
Durum iyiye gitmiyor! Trakya'da Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre artış gösterdi
Altını, doları ve borsayı ilgilendiriyor! Fitch Ratings uzmanından Türkiye için olumlu senaryo
Türkiye koronavirüs haritası! 15 - 21 Şubat tarihleri 5 il alarm veriyor
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ifşa oldu! 'Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV gönderdi' iddiası
Yorumlar