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Karar Resmi Gazete'den geçti! Araç muayenesinde yeni dönem!

Karar Resmi Gazete'den geçti! Araç muayenesinde yeni dönem!

Araç muayene hizmetleri konusunda yapılan görüşmelerde sona gelindi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre araç muayenesi 20 yıl boyunca özel sektörde gerçekleşecek.

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Araç muayene hizmetlerinde özelleştirme süreci sona erdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, yapılan ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOİ Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

20 yıl süreyle özel sektöre devredildi

Karara göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan hizmetlerin imtiyaz hakkı, özelleştirme yöntemiyle 20 yıl süreyle özel sektöre devredildi.

İhale sonuçlarına göre birinci bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon TL, ikinci bölge araç muayene hizmetleri için ise 890 milyon TL teklif sunan MOİ Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı. Bu karar doğrultusunda, söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.

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