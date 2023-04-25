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Karar Resmi Gazete'de! 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Karar Resmi Gazete'de! 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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