Karantinadaki yolcu otobüsten indirildi

Avrupa’yı kasıp kavuran korona virüs salgını Türkiye’de de görüldü. Vakaların ortaya çıkmasıyla tedbirler artırılırken, yurt dışından gelen vatandaşlar da 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere 16 farklı ildeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Sosyal medyayı sallayan görüntü

Öte yandan sosyal medyada gündeme gelen bir videoda ise söz konusu yurtlara yerleştirilmek üzere otobüsle sevk edilen vatandaşların arasında bir kişinin polis kontrolünde otobüsten indirildiği görüldü.

Söz konusu görüntüler tartışmalara neden olurken sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Videoda polis kontrolüyle bir kadının otobüsten çıkarılmasına otobüste bulunan diğer vatandaşların tepki gösterdiği ve itiraz ettiği görülüyor.

Ayrıca araçtan indirilen söz konusu vatandaşın Kıbrıs Türk'ü olduğu ve Kıbrıs'ta karantina altına alınmak üzere kafileden ayrıldığı ifade edildi.

İçişleri bakanı Soylu'dan açıklama

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüsün içinden videoyu çeken vatandaşa, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadeleriyle cevap verdi.