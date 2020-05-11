Karantinada yaşadığınız açlık duygusal olabilir işte fiziksel ve duygusal açlık farkları!

Karantina süresince kilo alımını engellemek için öncelikle yeme isteği nedeninin fiziksel açlık mı yoksa duygusal açlık mı olduğuna karar vermek gerekiyor. Fiziksel açlık; vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için ortaya çıkan, içgüdüsel metabolik bir olaydır ve kan şekeri düşmesi, mide guruldaması gibi göstergeleri vardır. Duygusal açlık ise kişilerin duygu durumlarında meydana gelen değişikliklerden etkilenir ve açlık-tokluk sinyallerinin dışında yeme isteği oluşur.