Karantinada olan Yasmin Erbil'den küvet pozu
Korona virüs salgını nedeniyle kendisini karantina altına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından küvetinde köpük banyosu yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 27 bin 761'den fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs Türkiye'de yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde 92 kişinin hayatını kaybettiği virüsten korunmak isteyen Yasmin Erbil, kendisini evinde karantinaya aldı.
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Her daim cesur pozlarıyla gündeme gelen Erbil, son olarak küvette çektirdiği pozlarını yayınladı.
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Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaştı.
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