Karantinada olan Yasmin Erbil'den küvet pozu

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 27 bin 761'den fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs Türkiye'de yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde 92 kişinin hayatını kaybettiği virüsten korunmak isteyen Yasmin Erbil, kendisini evinde karantinaya aldı.