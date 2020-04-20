Karantinada canı çok sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle şarkı söyledi video çekti
İç çamaşırlarıyla ilgili sık sık paylaşım yaptığı için tepki çeken şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir takmadığını söylediği sütyenleriyle klip çekti.
Koornavirüs salgını nedeniyle evinde karantinaya giren ve geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla alakalı söylediği sözlerden dolayı gündeme oturan şarkıcı Aynur Aydın, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak isteyen şarkıcı Aynur Aydın, kendisini eve kapattı.
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"Sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım"
Sütyenleriyle alakalı sık sık paylaşım yaptığı için tepki çeken şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelmişti.
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Sütyenleriyle klip
34 yaşındaki Aydın, Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" paylaşımıyla çok konuşuldu.
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