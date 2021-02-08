Karantina paylaşımlarıyla 'Pes' dedirten Aynur Aydın'ın 14 Şubat isteği de ilginç
Şarkıcı Aynur Aydın, iç çamaşırlı olay paylaşımlarıyla bıktırmışken 14 Şubat isteğiyle yine gündem oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir evde karantinada olan Aynur Aydın, Instagram paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. Karantinada sıkılınca sosyal medyaya ağırlık veren ünlü isim, sütyenleriyle çektiği bir klibi bile yayımladı.
Ardından da sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündeme geldi. Karantinayı Cem Yılmaz ile geçirmek istediğini söylemesiyle ise ortalık sallandı.
34 yaşındaki Aynur Aydın, geçtiğimiz aylarda muhabirlerden gelen, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırtmıştı.
Aydın, soruya "Cem Yılmaz" yanıtını vermiş, ardından, "Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.