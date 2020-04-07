Karantina günlerinde kilo almak istemiyorsanız bu önerilere kulak verin
COVİD 19 salgını nedeniyle evde geçirdiğimiz zamanlarda birçok etken yemek yemeyi, sürekli bir şeyler atıştırmayı cazip hale getiriyor ve doğal olarak kilo artışı da kaçınılmaz oluyor. Ancak basit ama temel beslenme kurallarına dikkat ederek karantina günlerini kilo almadan geçirmek de mümkün olabilir.
Koronavirüs(COVID-19) enfeksiyonu nedeniyle zamanın büyük çoğunluğunu evde geçirenler için uzmanından uyarı geldi. Uzman Diyetisyen Merve Öz, evde kilo almamak için 9 öneride bulundu.
Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın
Sağlıklı bir kahvaltılık olarak; reçel, çikolata, bal, pekmez, yağlı peynirler yerine beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillik, miktarını abartmadan zeytin tüketin. Yumurta, hem çok kaliteli bir protein kaynağı olması hem de tok tutucu özelliğinden dolayı tercih edilmeli. Bununla birlikte çok abartmadan ekmek tüketilmelidir ve tam buğday ekmeği ya da siyez ekmeği tercih edilmelidir.
Ara öğün yapmayı ihmal etmeyin
Ara öğün tüketmek, ana öğünde sağlıklı besin tercihi yapmak için önem taşıyor. Ara öğünlü beslenme düzeni kan şekerinin düzenli gitmesi ve metabolizmanın hızlı çalışması açısından önem taşıyor. 1 porsiyon meyve ve 2 tam ceviz, 1 su bardağı kefir, 1 dilim ekmek ve 1 dilim beyaz peynirle bol yeşillik, 1 kâse yoğurt ve 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 avuç leblebi ve 1 çorba kaşığı kuru üzüm 3 kayısı ve 6 adet badem gibi sağlıklı alternatiflerden biri seçilebilir.
Yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin
Karantina günleri ile birlikte marketlerde sadece kolonya, un, makarna, kuru gıdalar tükenmedi. Gofret, çikolata, cips, cola vb. gibi abur cubur ürünlerin satıldığı reyonlar da boşaldı. Uzun dönemde tüketilmek için alınan abur cuburlar alışverişten hemen sonraki birkaç günde tükeniyor. Çünkü eve alındığında bir yiyeceği reddetmek daha zor oluyor. Bu yüzden evinize sağlıksız, paketlenmiş, yüksek kalorili yiyecek almayın. Tatlı tüketmek istediğinizde, meyve tüketebilirsiniz. Meyve yeterli olmuyorsa meyve şekeri ile tatlandırılmış tatlılar tüketebilirsiniz.