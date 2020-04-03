Karantina dönemi boyunca bu pozlar yıktı geçti!
İşte karantina dönemi boyunca sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları konuşup durduğumuz ünlüler!
Serenay Sarıkaya bu pozunu"2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor... Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz... Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana... Sevgi ve sağlık ile kalın...🤍"notuyla yayınladı.
46 yaşındaki ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen 28 yaşındaki Hazer Ergüçlü, sosyal medya hesabı Instagram'dan iç çamaşırsız ve makyajsız fotoğraflarını paylaşmıştı.
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