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Karan Özçivit büyüdü okullu oldu Fahriye Evcen'den çok özel açıklamalar

ETİLER trafiğinde kameralara yansıyan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile beraber objektiflere takıldı. Evcen, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan ile birlikte Etiler trafiğinde objektiflere yansıdı. Oğlu Karan'ı okuldan aldığını söyleyen Fahriye Evcen, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, 34 yaşındaki Fahriye Evcen, "Karan'ı okuldan aldım" dedikten sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülenmişti.

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İkiliden Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam tekliflerini soran muhabirlere, "Tek başına oynayacak. Öyle bir düşüncemiz var" şeklinde espri yapmıştı.

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