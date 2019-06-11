Karan bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen son haliyle takipçilerini şaşırttı

Paylaştığı fotoğraflarla kısa süre içerisinde yarım milyondan fazla beğeni alan Fahriye Evcen, aldığı kiloları kısa süre içinde vermesiyle de takdir topladı. Peki hem formunu korumak isteyen hem de oğlunu yalnız bırakamayan Fahriye Evcen, bu kiloları nasıl verdi?