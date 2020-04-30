Karan bebeği Burak Özçivit ilk kez paylaştı Fahriye Evcen yorumsuz bırakmadı
ATV dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, ilk defa Instagram'da oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen ise aylar önce sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşmıştı.
Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamışlardı.
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Oğulları Karan doğduktan sonra ise kameralardan adeta kaça çift, uzun bir süre sosyal medyaya da Karan bebeğin fotoğrafını koymamış ve koydurmamışlardı.
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Neredeyse 1 sene boyunca Karan bebeği gözlerden saklayan ikiliden Fahriye Evcen ise ilk kez oğlunun fotoğrafını paylaşan isim olmuştu.
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Evcen'in Karan bebek ile fotoğraflarını paylaşmasının ardından sosyal medyada yer yerinden oynamış, magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu.
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