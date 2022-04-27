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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözleri hakkında ilk yorum

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözleri hakkında ilk yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığa yorulan 'Ya benimle olun ya yolumdan çekilin' sözü hakkında ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, "O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü, grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. 'Ya benimle olun ya yolumdan çekilin' diyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Cumhurbaşkanlığına adaylığı sinyali olarak değerlendirildi.

Genel merkezde toplantı düzenledi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"İktidara mesaj vermiştir"
Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında verdiği mesajların ardından söylediği "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin." sözünün, "cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği" şeklinde yorumlanmasıyla ilgili soruya, "O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş. 'Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık, bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın.' demek istiyor diye anladım. Bizim de şu an söylediğimiz bu." yanıtını verdi.

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