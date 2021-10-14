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Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir

Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir

KARAMAN’da ekimi yapılan cipslik patatesin hasadı, işçilerin patatesleri topladıkları kovaları havaya fırlatmasıyla başladı.

Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir

Karaman’da çiftçiler ile firmalar arasında anlaşmalı ürün ekimi her geçen yıl artıyor. Merkeze bağlı Burunoba köyünde anlaşmalı olarak 4 bin dekar alanda ekilen cipslik patatesin hasadı yapılmaya başlandı.

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Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir

İşçilerin patatesleri topladıkları plastik kovaları topluca havaya fırlatması ise ilginç görüntü oluşturdu. Toplama ve depolama dahil 120 kişinin çalıştığı tarlada 15 bin ton patates rekoltesi bekleniyor.

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Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, hasadı başlayan patates tarlasında incelemelerde bulundu. 

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Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Burunoba köyünde yaklaşık 10 yıldır anlaşmalı cipslik patates ekimi yapıldığını söyledi.

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