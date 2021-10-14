Karaman'da kovalar fırlatıldı gören şaştı kaldı: Fiyatlar yükselebilir
KARAMAN’da ekimi yapılan cipslik patatesin hasadı, işçilerin patatesleri topladıkları kovaları havaya fırlatmasıyla başladı.
Karaman’da çiftçiler ile firmalar arasında anlaşmalı ürün ekimi her geçen yıl artıyor. Merkeze bağlı Burunoba köyünde anlaşmalı olarak 4 bin dekar alanda ekilen cipslik patatesin hasadı yapılmaya başlandı.
İşçilerin patatesleri topladıkları plastik kovaları topluca havaya fırlatması ise ilginç görüntü oluşturdu. Toplama ve depolama dahil 120 kişinin çalıştığı tarlada 15 bin ton patates rekoltesi bekleniyor.
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, hasadı başlayan patates tarlasında incelemelerde bulundu.
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Burunoba köyünde yaklaşık 10 yıldır anlaşmalı cipslik patates ekimi yapıldığını söyledi.